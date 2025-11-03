به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیأت والیبال بسیج سپاه فتح استان در آئین اختتامیه این مسابقات گفت: مسابقات والیبال بسیج استان در دو گروه آقایان و بانوان و هر گروه با شرکت ۱۰ تیم برگزار شد.

مهدی عباسی افرود: در بخش آقایان تیم‌های اتحاد، پیشرو و بیکران مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و تیم دنا چهارم این مسابقات نیز عنوان تیم اخلاق را کسب کرد.

عباسی اضافه کرد: در بخش بانوان هم تیم باشگاه سیما علاوه بر قهرمانی جام اخلاق این مسابقات را به دست آورد و تیم‌های باشگاه شهریار و باشگاه رها مقام‌های دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

جانشین فرمانده سپاه فتح استان در این آئین گفت: هدف از برگزاری این رقابت‌ها، علاوه بر ایجاد نشاط روحی و جسمی، ترویج فرهنگ قهرمانی و پهلوانی بین اقشار جوان و ورزشکار بسیجی است.

سرهنگ برومندزاده افزود: توسعه ورزش در میان جوانان بسیجی، زمینه‌ساز رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است.