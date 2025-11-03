شهرداری اردبیل آماده همکاری برای مقاوم سازی و یا بازسازی سرای حاج یوسف است. به منظور حمایت از کسبه در صورت درخواست نوسازی، پروانه ساخت رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری به همراه اعضای شورای شهر اردبیل در بازدید از سرای حاج یوسف اردبیل، اظهار کرد: این بازار کهنه و فرسوده در تازه میدان اردبیل واقع شده و به دلیل ناایمن بودن چندین روز است که این سرا تعطیل شده است.

وی افزود: در نشست با کسبه و بازاریان ۲ پیشنهاد شورا و شهرداری را مطرح کردیم تا با موافقت یکی از این روش‌ها شرایط را برای بهبود وضعیت داد و ستد در این بازار فراهم آوریم.

شهردار اردبیل تصریح کرد: پیشنهاد اصلی ما بازسازی سرای حاج یوسف است و در کنار آن، پیشنهاد کردیم که در صورت علاقه‌مندی کسبه می‌توانیم مقاوم‌سازی را نیز در دستور کار قرار دهیم.

صفری گفت: این بازار نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی دارد که ما به کسبه و اهالی بازار قول دادیم که در صورت مقاوم‌سازی در کنار آنها بوده و برخی خدمات و پشتیبانی‌ها را انجام دهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیشتر کسبه تمایل به بازسازی این مجموعه دارند که شورا و شهرداری تصمیم گرفت پروانه ساخت رایگان به آنها ارائه کرده و با یک طراحی مناسب این بازار در مدت زمان تعیین شده با همکاری و همراهی کسبه بازسازی و به چرخه فعالیت‌های اقتصادی اردبیل بازگردد.

شهردار اردبیل اضافه کرد: در شرایط کنونی امکان ادامه فعالیت بازار وجود ندارد و تاکید ما بر تعطیلی بازار سرای حاج یوسف به عنوان یکی از سرا‌های قدیمی مجموعه بازار تاریخی اردبیل است تا شرایط مرمت و بازسازی آن فراهم آمده و ایمن‌سازی در آن مورد توجه قرار گیرد.

صفری بیان کرد: قطعا با هماهنگی میراث فرهنگی و سایر نهاد‌ها زمینه و بستر این بازسازی فراهم می‎‌آید و ما آمادگی خود را اعلام کردیم تا در حد وسع و توان یاریگر این فرآیند باشیم.

وی یادآور شد: در کنار بازسازی سرای حاج یوسف، دیگر سرا‌های ناایمن شهر اردبیل شناسایی و بعد از هشدار و رایزنی با صاحبان و کسبه، اقدامات جدی را آغاز خواهیم کرد.