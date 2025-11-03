به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا و ناکامی عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس از جمله موضوع‌های این مستند است.

شبکه امید نبرد خلیج فارس ۲ را امشب ساعت ۲۱:۳۰ پخش می‌کند.

این فیلم درباره نبردی فرضی بین یک ناو جنگی ایرانی با تعداد زیادی از ناو‌های مهاجم در خلیج فارس است.

زائر محمد هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.

مبارزه رئیسعلی دلواری با نیرو‌های انگلیسی هنگام جنگ جهانی اول موضوع این نمایش رادیویی است.

شبکه چهار ، شگفتی‌های بدن انسان محصول ۲۰۲۴ را پانزدهم، هجدهم و نوزدهم آبان ساعت ۱۶ پخش می‌کند.

این مستند با بهره گیری از آخرین نوآوری‌های پزشکی از شگفتی‌های بدن انسان رمزگشایی می‌کند.