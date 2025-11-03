پیشبینی پایداری جو و کاهش دما در استان قزوین
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد تا پایان هفته جوی پایدار در سطح منطقه پیشبینی میشود و آسمان اغلب صاف و آفتابی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، به گفتهی بهروزی، برای امروز دوشنبه وزش بادهای شمالی در استان انتظار میرود که این پدیده در شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا نمود بیشتری دارد. همچنین در ارتفاعات شمالی استان، گاهی تشکیل مه دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی افزود: به لحاظ دمایی امروز و بهویژه صبح فردا (سهشنبه) کاهش دما در سطح استان پیشبینی میشود.
وی گفت برای روز سهشنبه با توجه به وزش بادهای شرقی و جنوبشرقی، احتمال وقوع گرد و خاک محلی در بخشهای شرقی استان وجود دارد.