تیم کاله مازندران در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال، امروز به دنبال پیروزی مقابل پترونوین ماهشهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در غیاب تیم شهرداری گرگان که در آستانه حضور در فصل جدید رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا قرار دارد، امروز دوشنبه ۱۲ آبان با برگزاری چند دیدار پیگیری می‌شود.

تیم کاله مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در سالن پیامبر اعظم آمل برگزارکننده دیدار خانگی برابر پترونوین ماهشهر است.

آملی‌ها مصمم هستند امتیاز کامل این دیدار را از آن خود کنند تا بتوانند وضعیت بهتری در بالای جدول پیدا کنند.

کاله که با ۵ برد و ۲ باخت و کسب ۱۲ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد و با صدر جدول فقط دو امتیاز فاصله دارد قصد دارد امروز با پیروزی در این بازی خانگی، شانه به شانه تیم‌های بالای جدول حرکت کند و از کورس صدر جدول عقب نماند.

استقلال که همچنان بدون باخت، صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد این هفته میزبان پایش پارت است که هنوز بردی در کارنامه ندارد.

در دیگر دیدار گلنور که بعد از ۵ باخت متوالی، دو دیدار خود در هفته‌های اخیر را با برد به پایان رساند میزبان پاس کردستان است، تیمی که برخلاف هفته‌های ابتدایی، در انتهای جدول قرار دارد.

در یکی از دیدار‌های این هفته، دو تیم طبیعت و نفت زاگرس رو در روی هم قرار می‌گیرند. طبیعت در حالی برای برگزاری این دیدار به جهرم سفر کرده که با شرایطی مشابه، رقابت نزدیکی را در جدول رده بندی با میزبانش دنبال می‌کند، اما امیدوار است که با پیروزی بتواند جای این تیم را در جدول رده بندی بگیرد البته اگر نفت به راحتی از ۲ امتیاز این بازی برای تثبیت جایگاه و صعود بگذرد.

در آبادان هم تیم نفت میزبان یکی از ۵ دیدار این هفته است. آبادانی‌ها که به خاطر شکست هفته قبل یک پله دیگر در جدول رده بندی سقوط کردند، امیدوارند به لطف میزبانی و تماشاگران شان از این بازی دست پر خارج شوند تا وضعیت شان را در جدول رده بندی کمی بهبود بخشند اگرچه حریف شان هم دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند.

در این هفته، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و رعد پدافند هوایی به دلیل حضور گرگانی‌ها در سوپرلیگ غرب آسیا برگزار نمی‌شود.

برنامه دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال:

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴

* نفت زاگرس جنوبی - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* پالایش نفت آبادان- مهگل البرز (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* استقلال تهران - پایش پارت شاهرود (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن محمود مشحون)

* گلنور اصفهان - پاس کردستان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

* کاله مازندران - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)