در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه کشت دانه‌های روغنی، خرید تضمینی دانه سویا توسط شبکه تعاونی‌های روستایی برای نخستین‌بار در استان کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت:،دانه روغنی سویا برای نخستین بار در مناطق گرمسیر استان کرمانشاه در سال زراعی جاری در شهرستان‌های گیلانغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین کشت شد.

در سال زراعی گذشته در حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این مناطق دانه روغنی سویا کشت شد.

در استان کرمانشاه که برای اولین بار این گیاه زراعی به صورت کشت دوم بعد از برداشت محصولات پاییزه همانند گندم و سیب زمینی بهاره کاشته می‌شود

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: خرید تضمینی - مباشرتی دانه روغنی سویا توسط شبکه تعاونی‌های روستایی در استان کرمانشاه از روز گذشته در استان آغاز شده است.

ایرج صفایی افزود: کار خرید در شهرستان سرپل ذهاب از روز شنبه ۱۰ آبان و در شهرستان گیلانغرب نیز از امروز یکشنبه ۱۱ آبان آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: خرید سویا توسط ۲ مرکز خرید شبکه تعاون روستایی در شهرستان‌های سرپل ذهاب و گیلانغرب انجام می‌شود و کشاورزان می‌توانند محصول خود را به شرکت تعاونی روستایی آریا در شهرستان سرپل ذهاب و شرکت تعاونی روستایی گیلانغرب تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: هر کیلوگرم دانه سویا با قیمت ۴۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود و شرکت تعاونی روستایی گیلانغرب مباشر خرید سویا بوده و محصول سویا به مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت به عنوان خریدار تحویل می‌گردد.

اصلاح تناوب زراعی در منطقه، افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان، افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش اثرات منفی عوامل خسارت زای گیاهی (آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز) از مزایای کشت دانه روغنی سویا است

سویا معمولا در مناطق گرمسیر تا آخر تیرماه کشت می‌شود و به طور معمول در مدت سه ماه رشد و به مرحله برداشت می‌رسد که برنامه ریزی شده است به تدریج از سال آینده در مناطق معتدل استان نیز این محصول کشت شود.

پروتئین دانه سویا نسبت به سایر دانه‌های روغنی ۲ برابر بیشتر و درصد روغن آن از سایر محصولات روغنی رایج کمتر است ولی روغن استخراج شده از دانه‌های سویا یکی از بهترین انواع روغن محسوب می‌شود.