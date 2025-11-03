به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۹ نشانگر شرایط «ناسالم» برای همه افراد است و شاخص هوا در یکی، دو ساعت گذشته هم با عدد ۲۵۱ گویای شرایط «اضطرار» هوا وآلودگی شدید برای همه افراد قرار دارد.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای مناطق نخریسی، وحدت و شهید مفتح مشهد در شرایط خطرناک آلودگی قرار دارد، افزود: کیفیت هوای ۲۰ منطقه دیگر مشهد در وضعیت «بسیارناسالم» و آلوده برای همه افراد است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت خروج از منزل توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.