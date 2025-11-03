پخش زنده
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی، با اشاره به تأثیر فناوری چاپ سهبعدی فلزات (ساخت افزایشی) بر صنعت، گفت: این فناوری مهندسان را از نیاز به قالبسازی برای تولید قطعات پیچیده بینیاز کرده و به کاهش ضایعات مواد کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر شهرام رایگان، رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی، با بیان اینکه فناوری چاپ سه بعدی فلزات (ساخت افزایشی) مهندسان مواد و متالورژی را از قالبسازی قطعات پیچیده بینیاز کرده است، گفت: از عرصههای تحول در مهندسی مواد و متالورژی ساخت افزایشی چاپ سه بعدی فلزات است. این فناوری به مهندسان اجازه میدهد تا قطعات پیچیده را بدون نیاز به قالبسازی و با حداقل اتلاف مواد تولید کنند.
وی درباره کاربرد این فناوری افزود:کاربرد این فناوری در صنایع هوافضا و پزشکی، چاپ سه بعدی برای تولید قطعات تیتانیومی سبک و مستحکم، ایمپلنتهای سفارشی و اجزای موتورهای جت است.
وی ادامه داد: این فناوری توانایی بهینهسازی ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات را امکانپذیر کرده و سرعت توسعه محصول را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی، در ادامه خاطرنشان کرد: آلیاژهای پیشرفته آلومینیوم، منیزیم و تیتانیوم با طراحی ساختاری بهینه و فرآوریهای نوین مانند چاپ سه بعدی فلزات، توانستهاند در کاهش وزن قطعات صنعتی و بهبود بهرهوری انرژی نقش بسزایی داشته باشند.
تسهیل تولید ساختارهای لانه زنبوری فلزی به کمک روشهای چاپ سه بعدی فلزات
دکتر رایگان ادامه داد: تولید ساختارهای سلولی و لانه زنبوری فلزی به کمک روشهای ساخت افزایشی، در صنایع هوافضا و خودروسازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در چاپ سه بعدی فلزات، با استفاده از لیزرهای پرتوان، پودر فلز لایه به لایه ذوب میشود و قطعه دقیقاً مطابق طرح کامپیوتری ساخته میشود.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی، افزود: این کار نه تنها اتلاف مواد را به شدت کاهش میدهد، بلکه امکان ساخت هندسههایی را فراهم میکند که با هیچ روش دیگری قابل تولید نیستند.
دکتر رایگان، دستاوردهای چشمگیر سالهای اخیر مهندسی مواد و متالورژی را حاصل ترکیب روشهای نوین تحلیل ساختار و نانوفناوری، شبیهسازیهای رایانهای و فرآیندهای تولید پیشرفته برشمرد و افزود: علم مواد و مهندسی متالورژی یکی از بنیادیترین و راهبردیترین شاخههای مهندسی است.
تأثیر مستقیم علم مواد و مهندسی متالورژی بر توسعه فناوریهای پیشرفته
وی با بیان اینکه علم مواد و مهندسی متالورژی تأثیر مستقیمی بر توسعه فناوریهای پیشرفته، طراحی تجهیزات صنعتی و ارتقای کیفیت زندگی انسان دارد، گفت: استخراج مواد از معادن و بازیافت آنها، تولید قطعات مختلف به روشهای مختلف شکل دهی فلزات و ریخته گری و تهیه آلیاژها و مواد مختلف با کارآییهای متفاوت از سرفصلهایی هستند که در زمینه مهندسی متالورژی و مواد به آنها پرداخته میشود.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی با اشاره به پیشرفتهای نوین در مهندسی متالورژی و علم مواد گفت: این پیشرفتها نه تنها به افزایش استحکام و دوام مواد منجر شدهاند، بلکه امکان تولید مواد سبکتر، کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست را نیز فراهم کردهاند.
چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار میشود.
مهلت ارسال مقالات اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه متالورژی، فلزات گوناگون (فولاد، مس، آلومینیومسازی و …) تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق وبسایت کنفرانس به نشانی www.imatconf.com تعیین شده است.
متالورژی فیزیکی و مکانیکی، شکلدهی فلزات، مواد مکانیکی و کامپوزیتها، مهندسی مواد و متالورژی حکمت و حکمرانی، نانومواد و نانوساختارها، مهندسی سطح و خوردگی و ساخت افزایشی از محورهای این کنفرانس بینالمللی است.