به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: ساعت ۲ و ۲۳ دقیقه بامداد امروز، حادثه برخورد دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و سواری پارس در محور فلاورجان از قهدریجان به سمت رحمت‌آباد، در فاصله حدود چهار کیلومتری از شهر قهدریجان به مرکز اورژانس گزارش شد.

علیرضا زمانپورافزود:دو کد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و پس از ارائه خدمات اولیه درمان، پنج نفر از سرنشینان خودرو‌ها شامل دو مرد، یک خانم و دو کودک (یک دختر و یک پسر) به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شدند.

وی افزود: علت حادثه در حال بررسی است و حال عمومی مصدومان پایدار گزارش شده است.