مدیرکل دامپزشکی استان زنجان: تا این لحظه، هیچ موردی از بیماری تب برفکی در زنجان گزارش نشده است، اما پایش دامها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اشرفی از تمامی دامداران استان درخواست کرد که سلامت دامهای خود را در اولویت قرار دهند و در زمان اعلام شده توسط شبکه دامپزشکی هر شهرستان، همکاری کامل را با اکیپهای بهداشتی داشته باشند.
در برخی نقاط کشور، موارد محدودی از بروز بیماری تب برفکی مشاهده شده که با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون هدفمند، تحت کنترل قرار گرفته است.
بیماری تب برفکی، یک بیماری ویروسی شایع در میان دامهای سبک و سنگین (از جمله گاو، گوسفند و بز) است که با انجام واکسیناسیون بهموقع و رعایت موازین بهداشتی قابل پیشگیری میباشد.
این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست و مصرف گوشت قرمز، با رعایت ضوابط دامپزشکی، فاقد هرگونه عوارض برای انسان است.