پخش زنده
امروز: -
مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام آقایان با حضور قایقرانان ۱۷ استان در دریاچه آزادی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام آقایان امروز در دریاچه آزادی پیگیری میشود.
قایقرانان در این رقابت در مواد کایاک و کانو ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر تکنفره و دونفره به رقابت میپردازند.
ورزشکارانی از ۱۷ استان از جمله گیلان، اصفهان، بوشهر، مازندران، لرستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران، کردستان، البرز، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، منطقه آزاد انزلی و سیستان و بلوچستان در این رقابت به آب میزنند.
این مسابقات با برگزاری دور مقدماتی مسافت ۱۰۰۰ متر در دریاچه آزادی آغاز شد.