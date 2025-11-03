به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام آقایان امروز در دریاچه آزادی پیگیری می‌شود.

قایقرانان در این رقابت در مواد کایاک و کانو ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر تک‌نفره و دونفره به رقابت می‌پردازند.

ورزشکارانی از ۱۷ استان از جمله گیلان، اصفهان، بوشهر، مازندران، لرستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران، کردستان، البرز، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، منطقه آزاد انزلی و سیستان و بلوچستان در این رقابت به آب می‌زنند.

این مسابقات با برگزاری دور مقدماتی مسافت ۱۰۰۰ متر در دریاچه آزادی آغاز شد.