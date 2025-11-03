پخش زنده
محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در راستای هرچه باشکوهتر برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ماه پلیس راهور استان اصفهان نسبت به اعمال محدودیتهای ترافیکی اقدام میکند.
سرهنگ علی اصغر زارع افزود: در شهر اصفهان از ساعت ۲۴ شب ۱۳ آبان توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابانهای استانداری، حافظ و نشاط ممنوع است و در صورت پارک با خودرو بر به پارکینگهای مجاز اطراف انتقال داده میشود.
وی ادامه داد: ساعت ۶ صبح فردا، تردد هر نوع وسیله نقلیه در خیابانهای استانداری، میدان امام حسین (ع) و حافظ ممنوع است و از تقاطعهای هشت بهشت _ باغ گلدسته، شمسآبادی _ طالقانی، استانداری _هشت بهشت، استانداری _ بهشتی نژاد، زیرگذر میدان امام علی (ع) به سمت تقاطع شکرشکن، میدان احمدآباد و خیابان توانا به سمت شکرشکن، تقاطع تختی به سمت میدان امام حسین، طیب _ مسجد سید، باغ گلدسته _ پاسداران محدودیتهای دائمی و موقت برقرار میشود.
زارع گفت: محل پارک اتوبوسها هم در خیابانهای آیت الله خراسانی، پاسداران، نشاط، شمس آبادی و میر داماد و سایر خیابانهای مجاور میدان امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان، با بیان اینکه پارکینگ طالقانی برای توقف موتورسیکلتها در نظر گرفته شده است، افزود: در سایر شهرها و شهرستانهای استان هم در همه مسیرهای منتهی به محلهای برگزاری و تجمع راهپیمایان محدودیتهای ترافیکی دائم و مقطعی اعمال میشود.
مراسم راهپیمایی سیزده آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ فردا در میدان حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.