به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، در مجموع ۵۸۵ هزار و ۵۲۹ تن انواع محصول امروز دوشنبه ۱۲ آبان در تالار‌های مختلف بورس کالای ایران عرضه شد که بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد.

در این تالار، ۳۵۷ هزار و ۶۲۱ تن محصول شامل ۲۲۰ هزار و ۷۳۲ تن سیمان، ۹۵ هزار تن کلینکر، ۴۱ هزار و ۳۶۹ تن قیر و ۵۲۰ تن روغن عرضه می‌شود.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه ۱۸۳ هزار و ۷۱۵ تن محصول است که از این میزان، ۱۷۱ هزار و ۳۷۵ تن فولاد، ۱۰ هزار تن باریت و ۲ هزار و ۳۴۰ تن مس** را شامل می‌شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۳۶ هزار و ۵۱۸ تن محصول شامل ۲۴ هزار و ۶۸۷ تن مواد پلیمری، ۴ هزار و ۶۷۵ تن قیر، ۴ هزار و ۳۰ تن فرآورده‌های نفتی و ۳ هزار و ۱۲۶ تن روغن روی تابلو می‌رود.

همچنین در تالار فرعی ۷ هزار و ۴۵۵ تن فولاد، مواد پلیمری، روغن و ضایعات و در تالار حراج باز ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه می‌شود.