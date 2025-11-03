پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان علاوه بر شهرستانها، در سایر بخشها و شهرهای استان در مجموع ۳۰ نقطه، مراسم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت : امسال نیز همچون سراسر کشور، مراسم بزرگداشت این روز دراستان کرمانشاه برگزار میشود و فردا در شهرها، بخشها و دهستانهای بزرگ مختلف استان راهپیمایی برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام عبدی همچنین از برگزاری «زنگ استکبارستیزی» در مدارس سراسر استان و اقدامات فرهنگی و آموزشی برای آشنایی دانشآموزان با جنایات استکبار جهانی خبر داد.
شعار محوری امسال، «متحد و استوار، مقابل استکبار» اعلام شده است.
مسیرهای راهپیمایی 13 آبان 1404 به این شرح است :
*کرمانشاه: از چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی— ساعت شروع: ۹:۳۰ با سخنرانی ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
* سنقر و کلیایی: از میدان سپاه پاسداران به سمت چهارراه شهید کاکایی— ساعت ۱۰:۰۰ با سخنرانی حجتالاسلام مرتضی رضائی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان سنقروکلیایی
*پاوه: از میدان شهداء به سمت میدان مولوی — ساعت ۹:۳۰ـ
*جوانرود: از میدان مولوی به سمت مجتمع ورزشی هلانیه— ساعت ۱۰:۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام شمساله جلیلیان مسؤل نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه
* کنگاور: از میدان شهید سلیمانی به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) — ساعت ۱۰:۰۰ سخنران این مراسم گروسی فرماندار شهرستان کنگاور
*گیلانغرب: از میدان ۲۲ بهمن به سمت میدان توحید و مسجد جامع — ساعت ۹:۳۰
* ثلاث باباجانی: از میدان معلم به سمت چهارراه بسیج — ساعت ۱۰:۰۰ ـ
*صحنه: از درب بیمارستان دکتر معاون به سمت میدان مولوی— ساعت ۱۰:۰۰ با سخنرانی کنجوریان فرماندار شهرستان صحنه
* دالاهو: از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت مسجد المهدی— ساعت ۹:۳۰ـ
*هرسین: از میدان آزادی به سمت خیابان آیتالله حجتی— ساعت ۹:۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام وحید احمدی نماینده مردم شهرستان هرسین در مجلس شورای اسلامی
*سرپل ذهاب: از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت حرم مطهر احمد بن اسحاق قمی— ساعت ۹:۳۰
* روانسر: از میدان سپاه پاسداران به سمت میدان داد— ساعت ۹:۳۰ـ
*شهر ماهیدشت: از مسجدصاحب الزمان (عج) به سمت اداره آموزش وپرورش ساعت ۹ با سخنران شیرزادی بخشدار ماهیدشت
*اسلامآباد غرب: از چهارراه کارخانه قند به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) — ساعت ۹:۰۰