

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت : امسال نیز همچون سراسر کشور، مراسم بزرگداشت این روز دراستان کرمانشاه برگزار می‌شود و فردا در شهرها، بخش‌ها و دهستان‌های بزرگ مختلف استان راهپیمایی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عبدی همچنین از برگزاری «زنگ استکبارستیزی» در مدارس سراسر استان و اقدامات فرهنگی و آموزشی برای آشنایی دانش‌آموزان با جنایات استکبار جهانی خبر داد.

شعار محوری امسال، «متحد و استوار، مقابل استکبار» اعلام شده است.



مسیرهای راهپیمایی 13 آبان 1404 به این شرح است :



*کرمانشاه: از چهارراه مدرس به سمت میدان آزادی— ساعت شروع: ۹:۳۰ با سخنرانی ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

* سنقر و کلیایی: از میدان سپاه پاسداران به سمت چهارراه شهید کاکایی— ساعت ۱۰:۰۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام مرتضی رضائی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان سنقروکلیایی

*پاوه: از میدان شهداء به سمت میدان مولوی — ساعت ۹:۳۰ـ

*جوانرود: از میدان مولوی به سمت مجتمع ورزشی هلانیه— ساعت ۱۰:۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام شمس‌اله جلیلیان مسؤل نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه

* کنگاور: از میدان شهید سلیمانی به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) — ساعت ۱۰:۰۰ سخنران این مراسم گروسی فرماندار شهرستان کنگاور

*گیلانغرب: از میدان ۲۲ بهمن به سمت میدان توحید و مسجد جامع — ساعت ۹:۳۰

* ثلاث باباجانی: از میدان معلم به سمت چهارراه بسیج — ساعت ۱۰:۰۰ ـ

*صحنه: از درب بیمارستان دکتر معاون به سمت میدان مولوی— ساعت ۱۰:۰۰ با سخنرانی کنجوریان فرماندار شهرستان صحنه

* دالاهو: از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت مسجد المهدی— ساعت ۹:۳۰ـ

*هرسین: از میدان آزادی به سمت خیابان آیت‌الله حجتی— ساعت ۹:۳۰ با سخنرانی حجت الاسلام وحید احمدی نماینده مردم شهرستان هرسین در مجلس شورای اسلامی

*سرپل ذهاب: از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت حرم مطهر احمد بن اسحاق قمی‌— ساعت ۹:۳۰

* روانسر: از میدان سپاه پاسداران به سمت میدان داد— ساعت ۹:۳۰ـ

*شهر ماهیدشت: از مسجدصاحب الزمان (عج) به سمت اداره آموزش وپرورش ساعت ۹ با سخنران شیرزادی بخشدار ماهیدشت

*اسلام‌آباد غرب: از چهارراه کارخانه قند به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) — ساعت ۹:۰۰