سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد: در شهر یزد بیش از ۲۵۰ هزار واحد ساختمانی وجود دارد که تاکنون حدود ۷۰ درصد آنها پلاککوبی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در نشست راهبری طرح نشانی استاندارد مکانی (GNAF) از هویتیابی بخشی مکانها در استان با اجرای این طرح خبرداد و هدف از اجرای این طرح را هویتبخشی به مکانها عنوان کرد .
احمدی گفت: در اجرای طرح (GNAF)، همانگونه که هر فرد دارای کد ملی یکتا است، برای هر مکان نیز کد شناسایی منحصربهفرد صادر میشود.
سرپرست معاونت آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات پلاککوبی در شهرستانهای استان یزد، افزود: در شهر یزد بیش از ۲۵۰ هزار واحد ساختمانی وجود دارد که تاکنون حدود ۷۰ درصد آنها پلاککوبی شدهاند و لازم است شهرداری یزد با جدیت بیشتری برای تکمیل این فرآیند همکاری کند.
احمدی، تصریح کرد: این اقدام، پایهای اساسی برای مدیریت هوشمند شهری و ارائه خدمات دقیقتر به مردم است.
احمدی با بیان اینکه نخستین بهرهمندان این طرح مردم و سپس ادارات خدماترسان هستند، افزود: استانداردسازی نشانیها و ایجاد پایگاه داده مکانی، موجب سهولت و تسریع در ارائه خدمات شهری، پستی و اداری، کاهش بروکراسی، صرفهجویی در زمان و هزینه و در نهایت تسهیل ارتباط مردم با دولت خواهد شد.
وی اجرای طرح (GNAF) را برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ مهم دانست خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح (GNAF) در استان یزد در سال ۱۴۰۴ از محل اعتبارات ملی و استانی در مجموع ۱۲۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.
طرح (GNAF) مخفف (GeoCoded National Address File) بهعنوان پایگاه نشانی ملی ژئوکدشده، امکان صحتسنجی نشانیهای فیزیکی و موقعیت جغرافیایی آنها را فراهم میسازد و از مهمترین زیرساختهای توسعه دولت هوشمند در کشور به شمار میرود.