سرای تاریخی موسوم به دو در شهرستان بیرجند و خانه تاریخی حاج‌آقا محمد بیک نخعی شهرستان خوسف در فهرست آثار ملی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از ثبت ملی سرای تاریخی موسوم به دو در بیرجند در فهرست میراث ملی کشور خبر داد و گفت: سرای تاریخی موسوم به دو در بافت تاریخی و ضلع جنوبی راسته اصلی بازار بیرجند مستقر شده است.

شریعتی‌منش افزود: این بنا دارای اتاق‌ها و فضا‌های دو طبقه با کاربری‌های مورد نیاز است.

به گفته وی از ویژگی‌های شاخص این بنای تاریخی می‌توان به وجود دو ورودی یکی از میدان پشت بازار و دیگری از راسته اصلی بازار و همچنین به وجود کتیبه در سردر ورودی بنا و آجرکاری‌های خفته راسته در نمای بیرونی و حیاط اشاره کرد.

شریعتی‌منش گفت: این اثر مربوط به دوره قاجار بوده و از منظر تاریخی و ارزش معماری بومی و سنتی دارای ویژگی‌های منحصر است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: خانه تاریخی موسوم به «خانه حاج‌آقا محمد بیک نخعی» واقع در شهرستان خوسف، روستای فدشک، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

شریعتی‌منش افزود: خانه حاج‌آقا محمد بیک نخعی از بنا‌های تاریخی خوسف است که قدمت آن به دوره قاجاریه برمی گردد که این اثر به‌دلیل ویژگی‌های معماری اصیل، ارزش‌های فرهنگی و تعلق به خان منطقه، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی تأکید کرد: ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی گامی مؤثر در صیانت از میراث‌فرهنگی و هویت بومی استان محسوب می‌شود.

تاکنون ۱۰ اثر تاریخی از خراسان جنوبی ثبت جهانی شده است.