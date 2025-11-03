به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ دبیر جشنواره و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت در این مراسم گفت: سردشت در روز‌های ۱۱ تا ۱۳ آذرماه سالجاری میزبان یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران خواهد بود؛ جشنواره‌ای که با هدف پاسداشت و گسترش موسیقی فولکلور و بومی ایران برگزار می‌شود.

حسن حسن‌زاده افزود: این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌شود و هنرمندان موسیقی نواحی از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

حسن‌زاده افزود: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان‌ماه تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه معرفی‌شده در فراخوان، آثار خود را ارسال کنند.

هدف از برگزاری این جشنواره، تقویت و ترویج موسیقی نواحی، ارج‌گذاری به تلاش هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان سردشت عنوان شده است.