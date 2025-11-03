بازار برق بورس انرژی ایران در یازدهمین روز آبان میزبان دادوستد ۳۱۹ میلیون و ۳۴۷ هزار کیلووات ساعت برق بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۵۹۶ میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال را در بازار برق بورس انرژی ایران رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: بازار مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۳۱۶ میلیون و ۲۲۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۴۳۶ میلیارد انجامید.

همچنین در این روز ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۱۶۱ میلیارد ریال را رقم زد.