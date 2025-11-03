ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان، تسخیر لانه جاسوسی را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملّی ایرانیان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز و افتخارآفرین در تاریخ سیاسی معاصر است؛ روزی که با اقدام انقلابی و شجاعانه دانشجویان پیرو خط امام، لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا تسخیر شد و به فرموده امام راحل، «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» رقم خورد.

این رویداد بزرگ، ضمن افشای ماهیت پلید استکبار جهانی و ابعاد گسترده مداخلات خصمانه آن در امور داخلی کشورمان، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر ایران و موجب تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملت ایران به شمار می‌رود.

تسخیر لانه جاسوسی، نماد بصیرت انقلابی، شجاعت جوانان مؤمن و تجلی اراده ملت در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است و مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی را هموار ساخت. استقلال طلبی، عزت خواهی و ایستادگی مقابل استکبار جهانی، ویژگی‌های انکار ناپذیر ملت ایران است که در نتیجه هدایت‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره) آغاز و در پرتو رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی)، تا همیشه تاریخ، استمرار خواهد یافت.

۱۳ آبان، یادآور این حقیقت درخشان است که ملت ایران، با تکیه بر ایمان، بصیرت و رهبری الهی، هرگز اجازه نخواهد داد که استقلال، عزت و کرامت ملّی‌اش مورد خدشه قرار گیرد و با حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی همه‌جانبه، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگاه خواهد داشت.

امروز، در پرتو این میراث گران‌سنگ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به خداوند متعال و ذیل تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، با انسجام بی نظیر و روحیه‌ای جهادی، در خط مقدم دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک یوم الله سیزده آبان، به ملت شریف ایران و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب، اعلام می دارد بر عهد مستحکم خود برای صیانت از تمامیت ارضی ایران ، امنیت ملی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا پای جان ایستاده است و به ملت شریف ایران اطمینان می دهد در برابر تهدیدات دشمنان آماده و ثابت قدم است.