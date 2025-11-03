بورس انرژی امروز دوازدهم آبان، تداوم عرضه‌های گسترده در دو رینگ بین‌الملل و داخلی را خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در رینگ داخلی نیز عرضه ۳ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس و مقادیر قابل‌توجهی متانول از سوی شرکت متانول کاوه (۲،۴۰۰ تن) و پتروشیمی زاگرس (۲،۲۰۰ تن) در دستور کار قرار دارد.

در رینگ بین‌الملل، برنامه عرضه شامل ۳۲ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ۲۰ هزار تن آیزوفید پالایش نفت تبریز، ۴ هزار تن نرمال بوتان پالایش نفت اصفهان و ۴ هزار تن رافینت شرکت شیمی بافت است.

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در معاملات روز یازدهم آبان، با ثبت رکورد ۵۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریالی، یکی از پُرارزش‌ترین روز‌های خود را پشت سر گذاشت. بخش عمده این ارزش، معادل ۹۵ درصد کل معاملات، به دادوستد‌های رینگ بین‌الملل اختصاص یافت.

در روز یادشده، شرکت پالایش نفت امام خمینی (شازند) با فروش ۱۵۰ هزار تن ته‌مانده تصفیه‌شده واحد RCD در رینگ بین‌الملل، نقشی تعیین‌کننده در ثبت این رکورد ایفا کرد. ارزش این معامله ۵۴ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال بود و کل محصول عرضه‌شده در قیمت پایه به فروش رفت.

در رینگ داخلی نیز مجموعاً ۵ هزار و ۳۳۴ تن محصول از زیرگروه‌های نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد که ارزشی برابر ۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال را رقم زد. در میان فروشندگان، پالایش نفت اصفهان با فروش ۱.۵۶۲ تن حلال ۵۰۲ به ارزش ۷۷۱ میلیارد ریال در صدر برترین فروشندگان داخلی قرار گرفت. پس از آن، پالایش قطران ذغال‌سنگ با فروش ۱.۵۰۰ تن روغن سنگین قطرانی و ارزش ۴۴۸ میلیارد ریال در رتبه دوم ایستاد.

در مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزار‌های مالی به ۳۳۴ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال در یازدهم آبان رسید. این ارزش مربوط به معاملات ثبت شده در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود. تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۲ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۳۰۴ واحد صندوق سینرژی بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۵۸ میلیارد ریال را رقم زد.

دادوستد مجموعا ۲ میلیون و ۲۰ هزار ورقه گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴ و گواهی صرفه جویی برق عادی۰۴۱۲ در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۷۶ میلیارد ریال انجامید.