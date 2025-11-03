به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سید روح الله شایقی عارف از کارکنان فرمانداری سبزوار به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی جغتای معرفی و از خدمات چهار ساله کمیل غلامیان بخشدار قبلی تجلیل شد.

همچنین بعد از ۱۱ ماه که بخش هلالی جغتای بدون بخشدار و سرپرست بود سعید ایمانی از کارکنان فرمانداری جوین به عنوان سرپرست این بخش معرفی شد.

حسن ابارشی، فرماندار جغتای در مراسم معرفی بخشداران جدید در سالن اجتماعات فرمانداری گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، هر کسی که مسئولیت قبول کند مجاهدت کرده است.

جحت الاسلام و المسلمین جواد تقی پور امام جمعه جغتای نیز در این مراسم گفت:خواسته های مردم از مسئولان در صورتی که برحق باشد باید پاسخ داده شود و در صورتی که بر حق نباشد، مسئولان باید با تبیین و روشنگری فرد را متوجه خواسته نا حق خود کنند.

حجت الا سلام رضا بهمنش دادستان جغتای نیز در توصیه به بخشداران جدید گفت: کار در نظام اسلامی تمام شدنی نیست و اگر مسئولان این روحیه را نداشته باشند، نباید مسئولیت قبول کنند.

جمعی از مسئولان ادارات و اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان جغتای نیز در این مراسم حضور داشتند.