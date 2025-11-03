به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، به تشریح جزئیات برگزاری راهپیمایی در شهرستان‌های مختلف استان پرداخت.

حجت‌الاسلام مشرفی، اعلام کرد این مراسم با شعار سراسری "متحد و استوار، مقابل استکبار" در بیش از ۸۰ نقطه از استان برگزار خواهد شد و مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی با حضور پرشور و حماسی خویش در راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان، ضمن ابراز انزجار از استکبار جهانی، وحدت مقدس و دلدادگی خود به سرزمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشان خواهند داد.

وی در ادامه از اقشار مختلف مردم، به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان آگاه و هوشیار استان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، بار دیگر ضمن تاکید بر همبستگی و عزم ملی، اقدامات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی را محکوم کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در ادامه، مسیر‌ها و ساعت آغاز راهپیمایی در سطح استان خراسان جنوبی را بدین شرح اعلام کرد:

بیرجند: میدان قدس - خیابان پاسداران - خیابان شهید صیاد شیرازی - چهارراه شهید قرنی | ساعت: ۰۹:۰۰

بشرویه: ابتدای بلوار انقلاب اسلامی - چهارراه عماریاسر - میدان امام خمینی (ره) | ساعت: ۰۹:۳۰

خوسف: میدان هزار قدم - میدان ولایت - حسینیه ثارالله (ع) | ساعت: ۰۹:۰۰

درمیان: انتهای بلوار وحدت - میدان ابوذر - خیابان امام رضا (ع) - مدرسه شهید باهنر | ساعت: ۰۹:۰۰

زیرکوه: سه راهی شهید رئیسی (ره) - بلوار امام رضا (ع) - خیابان معلم | ساعت: ۰۹:۰۰

سرایان: میدان قدس - گلزار شهدای گمنام - مصلی نماز جمعه | ساعت: ۰۹:۳۰

سربیشه: میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) - میدان امام خمینی (ره) - مصلی نماز جمعه | ساعت: ۰۹:۳۰

طبس: میدان انقلاب اسلامی - بلوار امام خمینی (ره) - چهار راه قدس | ساعت: ۰۹:۳۰

عشق آباد: گلزار مطهر شهدا - میدان امام خمینی (ره) - بلوار امام خمینی (ره) - مصلی نماز جمعه | ساعت: ۰۹:۰۰

فردوس: چهارراه شهیدان پارسا به سمت میدان غدیر | ساعت: ۰۹:۳۰

قاین: مسجد جامع - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان امام رضا (ع) - خیابان شهید رجایی - میدان طالقانی - مصلی نماز جمعه | ساعت: ۰۹:۳۰

نهبندان: میدان بسیج - خیابان معلم - صحن فاطمیه شهدای گمنام | ساعت: ۰۹:۳۰

حجت‌الاسلام مشرفی ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم، تأکید کرد حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، نماد حق طلبی، روح ظلم ستیزی و وحدت و همبستگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.