مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در هشت منطقه شهری و روستایی از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۳ آبان در این شهرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین حسین گروسی گفت: مردم ایران اسلامی همواره نشان دادند که در مقابل استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده انقلاب میایستند و روحیه استکبارستیزی دارند.
وی اظهار داشت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر هم که دنیای استکبار بر علیه کشورمان اقدام کرد مردم با مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان اقدام کردند و با وحدت خود نقشههای دشمنان را خنثی کردند.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار هر کاری که توانستند بر علیه ایران اسلامی انجام دادند ولی در مقابل اراده مردمما شکست خوردهاند.
وی بیان کرد: ۱۳ آبان به عنوان یکی از روزهای تاریخی و فراموشنشدنی نشاندهنده اوج استکبارستیزی مردم ما است و به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ثبت شده، چون در این روز وقایع مهمی اتفاق افتاده است.
گروسی ادامه داد: سالروز تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانش آموزان در دوران رژیم ستمشاهی و تسخیر لانه جاسوسی که به انقلاب دوم شهرت یافت از جمله اتفاقات روز ۱۳ آبان است که باید گرامی داشته شود.
وی اظهار داشت: با توجه به جنگ ۱۲ روزه امسال حال و هوای راهپیمایی ۱۳ آبان متفاوت خواهد بود و مردم بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی و آمریکا و صهیونیستهای خبیث اعلام میکنند.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند در بخش دیگری از سخنانش به برنامهریزی برای برگزاری مراسمی باشکوه در نهاوند اشاره کرد و گفت: مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان امسال در هشت منطقه که شامل چهار منطقه شهری و چهار منطقه روستایی شهرستان نهاوند است، برگزار میشود.
وی افزود: مراسم راهپیمایی شهر نهاوند امسال از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان از مقابل مسجد شهید حیدری آغاز و سپس به سمت میدان امام خمینی (ره) ادامه مییابد و مراسم سخنرانی و دیگر برنامهها در این محل برگزار میشود.
گروسی بیان کرد: سخنران مراسم نهاوند سردار حسین زارعکمالی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان خواهد بود.
وی ادامه داد: در شهرهای گیان، فیروزان و برزول نیز مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان برگزار میشود که سخنران شهر فیروزان حجت الاسلام حاتمی امام جمعه بخش خزل، سخنران شهر گیان حجت الاسلام ربانی امام جمعه این بخش و سخنران مراسم شهر برزول حجت الاسلام پورمند خواهد بود.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند به مسیرهای راهپیمایی در بخشهای شهرستان اشاره کرد و گفت: در شهر گیان از مقابل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدا در فیروزان از درب مسجد جامع تا شهرداری و بالعکس و تجمع در مقابل بخشداری خزل و در برزول نیز از روبری مقبره شهید گمنام به سمت گلزار شهدا مراسم راهپیمایی برگزار میشود.