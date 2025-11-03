در نشست وزارت راه و شهرسازی، راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن استان کرمان برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام تصمیم گیری شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، درنشست بررسی و حل مشکلات طرحهای مرتبط با حوزه وزارت راه و شهرسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استان، تأمین قیر برای آسفالت معابر، اختصاص منابع اعتباری ملی به طرح‌های نیمه‌تمام راه و تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های مسکن در حال اجرا راخواستار شد.

سید مصطفی آیت‌الهی موسوی گفت: طرحهای راه و مسکن استان در سطح ملی پیگیری می‌شود و برگزاری این نشست نیز در راستای تحقق این مهم است.

در نتیجه این پیگیری‌ها، تأمین منابع مالی برای طرح های نیمه‌تمام مسکن، تسهیل در واگذاری اراضی برای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، و اختصاص اعتبارات جدید برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی استان تطمیماتی گرفته شد.