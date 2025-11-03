به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مستانه سیف‌آبادی، مربی تیم موی‌تای دختران، پس از بازگشت از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار داشت: نتایج درخشان دختران ایرانی در این رقابت‌ها فقط حاصل چند ماه تمرین نبود، بلکه نتیجه یک‌سال نگاه تازه‌ای است که به موی‌تای بانوان شده است، ما در مسیر ساختن نسلی تازه از قهرمانان هستیم که نه فقط برای مدال، بلکه برای اثبات توان فنی و ذهنی‌شان در میادین معتبر می‌جنگند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش پایه‌ای و استمرار در اردو‌های ملی، افزود: در تیم ما، نظم، مسئولیت‌پذیری و کار تیمی به اندازه تکنیک و تاکتیک اهمیت داشت. این نسل از دختران ثابت کردند که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان فاصله با کشور‌های صاحب‌سبک را کمتر و حتی جبران کرد.

سیف‌آبادی با اشاره به تغییر رویکرد در موی‌تای بانوان ایران، گفت: تا چند سال پیش حضور دختران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی بسیار محدود بود، اما امروز با حمایت‌های فنی و اعتماد مدیریتی انجمن، شاهد حضور منظم تیم‌ها در میادین جهانی هستیم. موفقیت‌های بحرین پیام روشنی دارد؛ موی‌تای بانوان ایران دیگر فقط شرکت‌کننده نیست، مدعی است.

مربی تیم دختران افزود: برنامه‌ریزی ما فقط برای امروز نیست، بلکه هدف ساختن تیمی پایدار برای مسابقات جهانی آینده است؛ تیمی که بتواند نام ایران را در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان درخشان‌تر از همیشه کند.

وی با قدردانی از جواد نصیری، رئیس انجمن موی‌تای ایران گفت: حمایت‌های مدیریتی و نگاه حرفه‌ای ایشان به بانوان، مسیر رشد را برای ما هموار کرد. وقتی مدیر به برنامه و توان مربی اعتماد کند، نتیجه‌اش همین اتفاق‌های زیبا در بحرین می‌شود.