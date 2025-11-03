به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی گفت: پرونده حمل ۱۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم آرد یارانه‌ای به ارزش چهار میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به نبود سند خرید از کارخانه آرد، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آرد، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

یونسی گفت: همچنین شعبه متخلف را برای خودرو حامل کالای قاچاق به پرداخت چهار میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی همدان ۳۸۰ کیسه آرد یارانه‌ای را از یک کامیون کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.