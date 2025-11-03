

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان دنا به همراه مدیران این شهرستان در سفری یک روزه به بخش پاتاوه با حضور در بخشداری این بخش در دیداری رو در رو با مردم مشکلات آنان را بررسی کردند.

فرماندار دنا در این دیدار مردمی گفت: با توجه به تعدد روستا‌های بخش پاتاوه و بعد مسافت این روستا‌ها با مرکز شهرستان، و کاهش سفر‌های مردم به شهر سی سخت در سفر یک روزه به بخش پاتاه مشکلات و درخواست‌های مردم این بخش بصورت رو در رو با مدیران مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

عباس رسولی با بیان اینکه این برنامه در هفته‌ها و ماه‌های آینده پیگیری می‌شود افزود: سعی بر این است که هر چند هفته‌ای یک روز مدیران با حضور در بخش پاتاوه که بیشترین روستا‌های شهرستان را دارد مشکلات را حضوری و بدون نیاز مراجعه مردم به فرمانداری شهرستان خواسته‌ها و مطالبات مردمی در زمان کمتری و با سرعت بیشتری پیگیری شود.

فرماندار شهرستان دنا با بیان اینکه عمده مشکلات مردم روستا‌های بخش پاتاوه در حوزه کشاورزی، پمپاژ آب کشاورزی، جاده دسترسی به روستاها، آسفالت معابر بود گفت: برای پیگیری مشکلات و درخواست‌های مردم ضمن صدور مصوبات مورد نیاز، دستورات لازم نیز برای پیگیری این مصوبات و رفع مشکلات مردم نیز صادر شد.