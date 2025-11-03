بازداشت گوشیقاپان خیابان خیام
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سارقان خشن خبر داد که در تهران بیش از دهها فقره سرقت به عنف و قاپزنی انجام داده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار علی ولیپورگودرزی گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت گوشی یک خانم در اواسط خردادماه امسال در خیابان خیام جنوبی و انتشار تصاویر صحنه سرقت سارق در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: در گام نخست با بررسیهای میدانی و اطلاعاتی، هویت سارق و همدست او مشخص شد و متهمان در محل تردد خود در محله دروازه غار شناسایی شدند. به دنبال اطلاعات بدست آمده کارآگاهان با هماهنگی قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه، سارق و همدستش را دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با تحقیقات پلیسی به عمل آمده از متهمان، سه نفر از مالخران سابقهدار نیز شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات در خصوص ارتباط آنها با سایر سرقتها و جرائم در حال انجام است.
ولیپورگودرزی ادامه داد: متهمان تاکنون به دهها فقره سرقت به عنف و قاپزنی اعتراف کردهاند و پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: پلیس با افرادی که امنیت شهروندان را تهدید میکنند به شدت برخورد خواهد کرد و از مردم خواست هرگونه اطلاعات مربوط به جرائم مشابه را به فوریتهای پلیسی۱۱۰ گزارش دهند.