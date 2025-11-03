پخش زنده
امروز: -
پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، محدودیتهای تردد راهپیمایی روز ۱۳ آبان در مرکز استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، محدودیتهای تردد راهپیمایی روز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در مرکز استان را اعلام کرد.
سرهنگ نصراله بیگلری رئیس پلیس راهور ف. ا. استان مازندران ضمن تبریک روز ۱۳ آبان و تقدیر و تشکر از همشهریان عزیز به پاس همکاری همیشگی در مراسم مختلف در راستای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، محدودیتهای تردد و ممنوعیتهای توقف بشرح ذیل اجرا خواهد شد:
محدوده مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان: از تقاطع ابن شهر آشوب، خیابان جمهوری، میدان ساعت، خیابان ۱۸ دی تا میدان شهدا
محدودیت توقف: از ساعت ۰۷۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ تا پایان مراسم، توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابانهای فردوسی، جمهوری، ۱۸ دی و میادین ساعت و شهدا و خیابانهای اطراف برگزاری مراسم، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، خودروها توسط یدککش به پارکینگ منتقل خواهند شد.
محدودیت تردد: از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ تردد هرگونه وسیله نقلیه از میدان شهیدان قاسمی و خیابان فردوسی به سمت تقاطع ابن شهرآشوب، خیابان جمهوری به سمت میدان ساعت و در طول خیابان ۱۸ دی به سمت میدان شهدا و همچنین از سه راه مازیار + طبرسی به سمت تقاطع ابن شهر آشوب، از تقاطع مدرس به سمت میدان ساعت، از سه راه خیام + آرش به سمت خیابان ۱۸ دی، از ضلع غرب تقاطع معلم و سه راه آرش + ملامجدالدین به سمت میدان شهدا و کلیه معابر به سمت محدوده مراسم ممنوع خواهد بود.
سرهنگ بیگلری از شهروندان و کاربران ترافیک درخواست کرد ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور و عوامل انتظامی از سایر خیابانهای همجوار مانند: جام جم، بلوار عسکری محمدیان، داراب، رودکی و بلوار شمشیربند و مسیر بزرگراههای درون شهری سلیم بهرامی و حضرت ولیعصر (عج) و... بعنوان مسیرهای جایگزین جهت تردد استفاده کنند.