معاون گردشگری میراث فرهنگی یزد: سالانه بیش از ۵۰ جشنواره در سطح روستا‌ها و شهر‌های استان برگزار می‌شود که استمرار و کیفیت آن‌ها عامل اصلی جذب گردشگر و اقتصاد محلی است.

سالار حسینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با اشاره به افزایش برگزاری جشنواره‌های محلی در استان اعلام کرد: در سال جدید بیش از پنجاه جشنواره در سطح روستا‌ها و شهر‌های استان برگزار شده که نقش مهمی در جذب گردشگران و رونق گردشگری داشته است. البته تنها افزایش تعداد جشنواره‌ها کافی نیست و باید بر کیفیت و استمرار آنها نیز تمرکز شود.

او افزود: برگزاری جشنواره‌ها زمانی می‌تواند به رونق گردشگری منجر شود که استمرار داشته باشد؛ نه اینکه یک سال برگزار شود و سال بعد به فراموشی سپرده شود. استمرار در برگزاری سبب می‌شود گردشگران برای حضور در سال‌های بعد برنامه‌ریزی کنند.

سالارحسینی با اشاره به برخی از جشنواره‌های شاخص استان گفت: جشنواره انار یکی از موفق‌ترین رویداد‌ها بوده است که با تبلیغات مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، تور‌های زیادی از استان‌ها و شهر‌های مختلف کشور را به یزد، به‌ویژه شهر تفت، جذب کرد. همچنین جشنواره نان میبد برای دومین سال پیاپی برگزار شد و نسبت به سال گذشته با استقبال بیشتری روبه‌رو بود. جشنواره قورمه مهریزنیز یکی از برنامه‌های شاخص در شهرستان مهریز است که امسال از چهارم آذرماه آغاز خواهد شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد ادامه داد: در شهرستان خاتم نیز برای نخستین بار دو جشنواره زردآلو و پسته برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه شدند. این رویداد‌ها علاوه بر جذب گردشگر، زمینه‌ساز رونق اقتصادی جوامع محلی نیز هستند و به ساکنان روستا‌ها کمک می‌کنند از محصولات و تولیدات خود درآمدزایی داشته باشند.

معاون گردشگری یزد درباره برنامه‌ریزی برای استمرار برگزاری جشنواره‌ها گفت: در حال تدوین یک تقویم رویداد‌های گردشگری برای کل استان هستیم که با همکاری فرمانداری‌ها و شهرستان‌ها تنظیم می‌شود. این تقویم با در نظر گرفتن مناسبت‌ها و زمان‌های مناسب، به‌صورت مصوب به شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد تا برگزار کنندگان تزغیب شوند جشنواره‌ها را در موعد مشخص هر سال برگزار کنند.

حسینی در پایان اظهار کرد: هدف ما این است که این تقویم در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در بهمن‌ماه رونمایی شود تا مردم سراسر کشور بتوانند از زمان برگزاری جشنواره‌های یزد مطلع شوند و برای سفر خود برنامه‌ریزی کنند. این اقدام می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان داشته باشد.