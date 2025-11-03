طرح ملی مکمل‌یاری با هدف ارتقای سلامت و رشد بهینه دانش‌آموزان در مدارس چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

آغاز طرح سراسری مکمل‌یاری با آهن و ویتامین D برای ۸۷ هزار دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری

آغاز طرح سراسری مکمل‌یاری با آهن و ویتامین D برای ۸۷ هزار دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: این طرح بیش از ۸۷ هزار دانش‌آموز دختر و پسر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

اسدی افزود: اجرای این طرح با هدف تأمین ریزمغذی‌های ضروری و ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان انجام می‌شود و تمامی مدارس متوسطه اول و دوم دختر و پسر در سطح استان را دربر می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت تغذیه سالم در رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان افزود: با اجرای این برنامه، شاخص‌های سلامت و رشد بهینه در میان دانش‌آموزان به شکل مؤثری ارتقا خواهد یافت.

بر اساس اعلام رسمی، در سال تحصیلی جاری بیش از ۸۷ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در قالب ۹۳۰ آموزشگاه در چهارمحال و بختیاری تحت پوشش این طرح مکمل‌یاری قرار می‌گیرند.