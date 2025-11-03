سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: علیرغم تغییر دولت، محدودیت‌های انرژی و برخی حوادث امنیتی، میانگین تحقق اهداف برنامه در سال اول بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه درباره میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در سال نخست اجرای آن اظهار داشت: ببینید، باید البته بپذیریم که ما در سال اول برنامه، هم تغییر دولت را داشتیم، هم حدود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز توقف در صنایع را تجربه کردیم. محدودیت‌های برق، گاز و انرژی نیز وجود داشت و مدتی هم کشور درگیر حملات رژیم منحوس صهیونیستی بود.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به میزان تحقق برش اول یکساله که یکم پنجم برنامه را شامل شده و ۲۰ درصد برنامه ارزیابی می‌شود، گفت: این ارزیابی مربوط به تحقق برش یک‌ساله برنامه است، نه کل آن. برش یک‌ساله معادل یک‌پنجم برنامه یعنی حدود ۲۰ درصد کل اهداف است. بر این اساس، برخی کمیسیون‌ها اعلام رضایت ۵۵ درصدی و برخی نیز به تحقق ۲۰ درصدی اشاره داشته‌اند؛ لذا با در نظر گرفتن همه آمار‌های موجود، میانگین تحقق اهداف در سال اول بین نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس با اشاره به بخش‌های مختلف اجرای برنامه هفتم خاطرنشان کرد: البته بخشی از تکالیف برنامه مربوط به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هاست. در این حوزه، بیش از ۱۰۰ آیین‌نامه در دستور کار دولت قرار داشت که خوشبختانه بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها تحقق یافته است. یعنی اقدامات بسیار خوبی برای فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی در ادامه سال‌های برنامه انجام شده است. در حوزه عملکردی و اجرای احکام برنامه، باید منتظر اعلام نهایی نظر کمیسیون برنامه و بودجه باشیم، اما با جمع‌بندی فعلی می‌توان گفت که در سال اول اجرای برنامه هفتم، میانگین تحقق اهداف بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.