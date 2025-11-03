به‌منظور بررسی راهکار‌های همکاری پژوهشی، اعطای بورس‌های تحصیلی و تأسیس پارک‌های علم و فناوری مشترک، ۱۰ دانشگاه صنعتی ایران و عراق گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۵ دانشگاه صنعتی ایران و ۵ دانشگاه صنعتی عراق گردهم آمدند تا به بررسی راهبرد‌ها و سازوکار‌های همکاری‌های پژوهشی دو کشور، بررسی امکان به کارگیری ظرفیت بورس‌های تحصیلی هدفمند، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و دوره‌های مهارتی، تأسیس پارک‌های علم و فناوری مشترک بپردازند.

این نشست تخصصی با حضور مقامات بلندپایه دولت عراق، رؤسای دانشگاه‌ها، معاونان بین‌الملل و اساتید در دانشگاه فرات الاوسط شهر کوفه برگزار شد.

در این نشست، مقامات بلندپایه دولت عراق، رؤسای دانشگاه‌ها، معاونان بین‌الملل و اعضای هیأت علمی حضور داشتند و ریاست جلسه را حیدر عبد ضهد، قائم‌مقام وزیر آموزش عالی عراق، بر عهده داشت. محور‌های اصلی مورد توافق در همکاری فی ما بین کنسرسیوم ۵ دانشگاه فنی برتر در کشور شامل موارد زیر است که توسط معاونت امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مرحله طرح‌ریزی و پیگیری قرار دارد:

تاسیس پارک علم و فناوری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه تکنولوژی بغداد در بخش تاسیس پارک علم و فناوری همکاری می‌کند و از ظرفیت سایر دانشگاه‌های UT ۵ در این همکاری بهره‌مند خواهد شد.

همکاری پژوهشی و فناورانه مشترک: دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمادگی قبول مسئولیت محوری همکاری در حوزه‌های مدیریت و فناوری‌های انرژی و همچنین محیط زیست (ریزگردها) را دارد. در این زمینه از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. دانشگاه محوری در این همکاری دانشگاه تکنولوژی بغداد است و در سایر حوزه‌های پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر آماده همکاری با سایر دانشگاه‌های عضو UT ۵ است.

سهمیه بورس وزارت علوم عراق: دانشگاه صنعتی امیرکبیر آماده پذیرش ۵ درصد از دانشجویان برتر عراقی (معدل بالای ۱۷) با سهمیه بورس تحصیلی سالانه از وزارت آموزش عالی عراق را دارد.

مدارس فصلی و کارآموزی تابستانی: بنابه سوابق همکاری با دانشگاه NTU، دانشگاه صنعتی امیرکبیر محوریت همکاری در حوزه مدارس فصلی و کارآموزی تابستانی با این دانشگاه را خواهد داشت.

رویداد‌های فرهنگی ورزشی مشترک دانشجویی بین دو کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر ایران و عراق شامل المپیاد‌های ورزشی مشترک، همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی دو کنسرسیوم، برنامه‌های مشترک فرهنگی (برنامه‌های مشترک برای شناخت ابعاد فرهنگی، تاریخی، ادبی، گردشگری دو کشور) خواهد بود.

در روز نخست این نشست، مقامات عراقی از جمله حامد خلف، معاون نخست‌وزیر و حسن کاظم الزبیدی، رئیس دانشگاه فرات الاوسط، بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان صنعت، دولت و دانشگاه تأکید کردند. آنان اصلاح قوانین برای تأسیس پارک‌های علم و فناوری، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و الگوبرداری از تجربه خودکفایی ایران را از الزامات این مسیر دانستند. همچنین، پیشنهاد برگزاری دوره‌های مهارتی مشترک برای دانشجویان و اساتید دو کشور مطرح شد.

نمایندگان دانشگاه‌های ایرانی نیز با معرفی ظرفیت‌ها و تجارب خود در راه‌اندازی و اداره پارک‌های علم و فناوری و آموزش دانشجویان موفق در سطح ملی و بین‌المللی، تأکید کردند که شکل‌گیری چنین ساختار‌هایی نیازمند گذار تدریجی از مراحل آموزشی، پژوهشی و فناورانه است. در ادامه، نمونه‌هایی از مدل‌های موفق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران از جمله تخصیص بخشی از مالیات صنایع بزرگ به استارتاپ‌ها ارائه شد.

در بخش تخصصی نشست در روز دوم به گفت‌وگوی مستقیم اعضای UT ۵ ایران و نمایندگان دانشگاه‌های فنی عراق اختصاص داشت. در این بخش، دو طرف بر تشکیل یک تیم مشترک ده‌نفره (پنج نفر از هر کشور) برای پیگیری اجرایی پروژه‌ها توافق کردند. ریاست تیم عراقی به عهده احمد رائد، معاون علمی دانشگاه فرات الاوسط، خواهد بود و مقرر شد دبیرخانه مشترک کنسرسیوم UT ۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر شود.

ببنمایندگان دو کشور تأکید کردند که موفقیت این طرح‌ها در گرو اصلاح قوانین حمایتی، فعال‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی، و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه است. طرف ایرانی نیز آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت، کارآموزی‌های مشترک، و انتقال تجربه در زمینه ایجاد زیست‌بوم نوآوری اعلام کرد.

این نشست در پایان با سخنان حیدر عبد ضهد به کار خود پایان داد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی همکاری‌های علمی میان ایران و عراق، این اقدام را «فرصتی تاریخی برای توسعه علمی و اقتصادی دو کشور» توصیف کرد.

همچنین در حاشیه این همایش، تفاهم نامه توسعه پارک علم و فناوری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فنی شمالی (NTU) به امضای عباس سروش و علیاء العطار رسید.

کنسرسیوم UT ۵ ایران متشکل از پنج دانشگاه صنعتی برتر کشور ـ صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی امیرکبیر ـ است که با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه فعالیت می‌کند. در همین راستا، عراق نیز در مسیر شکل‌دهی به کنسرسیوم مشابهی با عنوان UT ۵ عراق گام برداشته است.