رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از کشف ۲۱۶ تُن برنج احتکاری در یکی از انبار‌های جنوب تهران خبر داد و گفت: برخی افراد فرصت‌طلب با هدف کسب سود‌های بادآورده، از هر طریق ممکن در پی رسیدن به منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسین رحیمی در این خصوص افزود: در شرایطی که دشمنان تلاش دارند با فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابند، متأسفانه برخی سودجویان داخلی با اقدامات مجرمانه‌ای همچون احتکار کالا‌های اساسی، در زمین دشمن بازی می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه محتکران در چنین شرایطی اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند، تصریح کرد: عزم پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با مفسدان و مجرمان اقتصادی جدی و قاطع است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: کارآگاهان این پلیس در بازرسی از یک انبار در جنوب تهران، موفق به کشف نزدیک به ۲۱۶ تُن برنج احتکاری شدند که متعلق به یکی از شرکت‌های مطرح فعال در حوزه خرید و فروش برنج است.

وی گفت: برای این شرکت پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و در نهایت شرکت مذکور به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۵.۱۱ میلیارد تومان محکوم شد.

سردار رحیمی در پایان از مردم خواست تا در راستای مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی، هرگونه اطلاعات درباره محل‌های احتکار کالا یا فعالیت محتکران را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.