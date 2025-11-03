خبرهای داغ نمایندگان برای حوزه های انتخابیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بسته خبری «بهارستان شمال» با محوریت انعکاس فعالیت‌های نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی از صداوسیمای استان پخش می‌شود.

در بسته این هفته نمایندگان مجلس، خبر‌های تازه‌ای از استان و حوزه انتخابیه خود داشتند.

بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندورود در مجلس از آغاز بکار طرح ۱۸۲ میلیارد تومانی ساخت درمانگاه تامین احتماعی در شهرستان میاندورود خبر داد.

حاجی پور نماینده مردم آمل در دیدار با وزیر نیرو از عملکرد به اصطلاح خودش لاک پشتی ساخت جاده بالادست سد هراز و مدیریت پسماند این شهرستان انتقاد کرد.

حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد: بعد از انحلال بانک آینده، رسیدگی به طرح قانونی گزیر نظام بانکی، از هفته آینده از سر گرفته می‌شود.

خانم زمانی نماینده ساری و میاندورود از پیگیری حق عائله مندی برای بانوان شاغل در بودجه سالانه کشوری خبر داد.

شریعتی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه از روند ساخت مجتمع هزار واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان بهشهر ابراز خرسندی کرد.

عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ از توقف در تملک ادامه کار بهسازی و ایمن سازی جاده شیرگاه به بابل انتقاد کرد.

فاطمی نماینده مردم بابل از پیگیری برای اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر داد.

دیوارگر و اجرای بسته خبری «بهارستان شمال» این هفته: