به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی گفت: هر زوجی که تمایل داشته باشد، می‌تواند بدون قرار گرفتن در صف وام ازدواج نقدی، تسهیلات خود را در قالب کارت رفاهی جهیزیه دریافت کند.

رقم و شرایط این کارت کاملاً معادل وام نقدی ازدواج است و کارت به‌صورت قرض‌الحسنه صادر خواهد شد. از پایان آبان در کنار سامانه ثبت‌نام وام ازدواج نقدی، گزینه جدید «کارت رفاهی ازدواج» نیز فعال می‌شود.

متقاضیانی که بخواهند از این کارت استفاده کنند، می‌توانند با انصراف از وام نقدی و ثبت نام در بخش کارت رفاهی ازدواج، مستقیماً به شعب بانک معرفی شوند و بدون صف تسهیلات دریافت کنند.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، سقف وام ازدواج برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان (داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال) ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر تعیین شده است.