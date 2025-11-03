پخش زنده
افرادی که مایلند با اهدای عضو پس از مرگ جاودانه شوند میتوانند کارت اهدای عضو دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همه ایرانیان دارای کد ملی ۱۰ رقمی که شماره تلفن همراهشان به نام خودشان باشد، میتوانند برای دریافت کارت اهدای عضو، به صورت برخط و آنی کارت خود را دریافت کنند.
افرادی که میخواهند پایان راهشان، آغاز زندگی برای چندین انسان باشد و اعضای بدن خود را پس از مرگ مغزی به همنوعان نیازمند خود اهدا کنند، برای دریافت کارت اهدای عضو به سامانه www.ehdacenter.ir مراجعه و مشخصات خود را ثبت کنند و در صورت تمایل کارت خود را ذخیره کرده و پرینت بگیرند.
البته این کارت مشروعیت قانونی ندارد و برای اهدا عضو، نیاز به رضایت ولی دم و خانواده وجود دارد، به عبارت دیگر اگر خانواده، واقعیت مرگ مغزی عزیزشان را بپذیرند، این کارت میتواند برای رضایت به اهدای عضو کمککننده باشد.
براساس وبسایت رسمی مرکز اهدای عضو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، بیمارانی که دچار مرگ مغزی میشوند هیچ تنفسی ندارند و حرکت قفسه سینه این افراد توسط دستگاه تنفس مصنوعی (وِنتیلاتور) انجام میشود، زیرا با فلج شدن مغز و ساقه مغز که مسئول کنترل تنفس، هوشیاری و عملکرد حیاتی بدن است، همه این علائم حیات از بین میرود.
به عبارت دیگر وضعیت مرگ مغزی را میتوان به شاخه گلی تشبیه کرد که از ریشه جدا شده است؛ ممکن است این گل برای مدتی کوتاه طراوت ظاهری خود را حفظ کند، اما زندگی در آن پایان یافته است.
اما این پایان راه یک انسان میتواند آغاز زندگی برای چندین انسان دیگر باشد.