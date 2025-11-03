ورچشمه مینودشت ، روستایی با جریان آب و آرامش
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ورچشمه، روستایی است به لطافت نامش؛ جایی که آب، و آرامش در کنار هم جاریاند.
در دل جنگلهای سرسبز استان گلستان، در ۴۰ کیلومتری مینودشت، روستایی کوچک با قلبی بزرگ از بخش مرکزی مینودشت واقع است.
در مرکز روستا، کنار مسجد، چشمهای زلال میجوشد که نهتنها آب، بلکه زندگی و آرامش را به جان رهگذران هدیه میدهد.
این چشمه، نگین گردشگری ورچشمه است؛ جایی که طبیعت و نیایش دست در دست هم دارند..
مردمان ورچشمه به کشاورزی، دامداری، باغداری و کشت زعفران مشغولاند.
جنگلهای هیرکانی اطراف روستا، ورچشمه را به مقصدی دلانگیز برای گردشگران بدل کردهاند.
این روستا با مسجد، مدرسه و بومگردی، فضایی دنج و سرسبز برای تعطیلاتی آرام فراهم کرده است.