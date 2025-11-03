پخش زنده
تبدیل بافت تاریخی کمرزرین به موزه باز شهری در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: چند طرح عمرانی و مرمتی برای احیای این محدوده تاریخی و فراهم کردن دسترسیهای ایمن در حال اجراست.
محمدعلی ایزدخواستی افزود: ۲ سال پیش و در روند اجرای یک طرح عمرانی، بقایای آثار تاریخی مربوط به دوران پیش از اسلام تا قاجار، در محدوده کمر زرین کشف شد.
وی با اشاره به برخی از طرحهای در دست اجرا در گذر کمرزرین گفت: در محدوده مقبره پیر پینهدوز طرحی تعریف شده، که به زودی اجرایی و گذر پینهدوز را به گذر کمرزرین متصل خواهد کرد، که پیشبینی میشود این طرح در کمتر از ۲ ماه به پایان برسد.
وی افزود: در مجاورت بازار طلا مرمت یافتههای باستانشناسی این بخش در تابستان به پایان رسیده و هم اکنون یک گذر عابر پیاده با سازهای خاص و منحصربهفرد برای نخستین بار در اصفهان در حال اجراست که در هفتههای آینده تکمیل میشود.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: گودبرداری محل اتصال گذر کمرزرین به بازار طلا و میوه فروشان هم اجرا شده و طراحی برای اجرای مرحله دوم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به برقراری دسترسیهای موقت و ایمن برای رفاه شهروندان ساکن در منطقه و سهولت تردد بین بازار میوه فروشان، بازار غاز، مسجد کمرزرین و میدان امام علی (ع) ادامه داد: همکاری شهرداری اصفهان، سازمان میراث فرهنگی و دیگر ارگانهای مربوط در حال اجراست، تا با بهترین کیفیت، موزه ارزشمند شهری ایجاد شود، بدون آنکه زندگی ساکنان با مشکل روبهرو شود.
گذر تاریخی کمر زرین در یکی از کهنترین نقاط اصفهان و در نزدیک مسجد جامع عتیق این شهر قرار دارد و یافتههای باستان شناسی در این محل از پیش از اسلام تا دوره قاجار قابل ردیابی است.