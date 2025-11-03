مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در هفتماهه اول سال آبرسانی پایدار به بیش از ۱۳۰ روستا در لرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان با اشاره به یکی از اولویتهای ما تأمین آب شرب پایدار در روستاها است اظهار کرد: در همین راستا هم تأمین آب شرب را در قالب طرح های مختلف از جمله جهاد آبرسانی، خیرین و طرحهای ملی و آستانی اجرا کردهایم.
به گفته وی در هفتماهه ابتدایی سال جاری، آبرسانی پایدار به ۱۳۲ روستا در لرستان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: علاوه بر این، طرح های آبرسانی برای بیش از ۳۰۰ روستای دیگر نیز در دست اجراست و امیدواریم با بهرهبرداری از آنها ساکنان این روستا از نعمت آب شرب سالم بهرهمند شوند.