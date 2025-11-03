به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوریزدان با اشاره به یکی از اولویت‌های ما تأمین آب شرب پایدار در روستاها است اظهار کرد: در همین راستا هم تأمین آب شرب را در قالب طرح های مختلف از جمله جهاد آبرسانی، خیرین و طرح‌های ملی و آستانی اجرا کرده‌ایم.

به گفته وی در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، آبرسانی پایدار به ۱۳۲ روستا در لرستان انجام شده است.