مربی تیم دوومیدانی نابینایان و کمبینایان فارس گفت: ورزشکاران این استان در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی کشور ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعیده ذبیحی اظهار کرد: نرگس کریمی در کلاس ۱۱ و ماده دو ۲۰۰ متر نشان طلا را بر گردن آویخت؛ حدیث کشاورز در کلاس ۱۲ و ماده پرتاب نیزه نشان طلا گرفت؛ نازنینزهرا خسروی در کلاس ۱۲ و پرتاب وزنه به نشان نقره دست یافت و بر سکوی دوم ایستاد و هانیه کشاورز نیز در کلاس ۱۲ و رشته پرش طول مقام سوم را از آن خود کرد
مربی تیم فارس اضافه کرد: این رقابتها، مرحله نخست انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن محسوب میشود.
این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و آزاد در تهران برگزار شد.
افزون بر ۳۰۰ ورزشکار سازمانیافته در هیات ورزش نابینایان و کمبینایان فارس فعالیت میکنند؛ در حالی که آمار بهزیستی فارس از وجود حدود ۶ هزار نابینا در استان خبر میدهد.