به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره‌کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: هفت ماه گذشته، تعداد ۸ هزار و ۱۰۷ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ درصد کاهش داشته است.

محمدزاده با اشاره به شهرستان‌هایی که بیشترین آمار ولادت را داشته‌اند، گفت: با توجه به حجم جمعیتی شهرستان‌های بیرجند و قاینات، بیشترین ثبت واقعه ولادت در این دو شهرستان ثبت شده است.

وی گفت: شهرستان بیرجند با سه هزار و ۳۱۵ واقعه و شهرستان قاینات با هزار و ۷۳ واقعه بیشترین ثبتولادت را به خود اختصاص داده است.

سرپرست اداره‌کل ثبت احوال خراسان جنوبی در خصوص نسبت جنسیتی نوزادان متولدشده در استان افزود: در هفت ماه گذشته، به ازای ثبت ۱۰۰ واقعه ولادت دختر، ۱۰۴ واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

وی همچنین از کاهش ۵.۲ درصدی ثبت وفات در این مدت در استان خبر داد و گفت: تعداد ۲ هزار و ۴۰۶ واقعه فوت در ۷ ماه گذشته در استان ثبت شده است.

محمدزاده با اشاره به میانگین سن فوت‌شدگان در استان گفت: براساس اسناد تنظیمی وفات، افرادی که در هفت ماهه سال جاری فوت کرده‌اند و نسبت به ثبت فوت آنان در همین مدت اقدام شده است (فوت جاری)، میانگین سن افراد فوت‌شده اعم از مرد و زن، ۶۷ سال و ۲ ماه بوده است.

سرپرست اداره‌کل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: میانگین سن فوت مردان ۶۴ سال و ۶ ماه و میانگین سن فوت زنان ۷۰ سال و ۶ ماه بوده است.