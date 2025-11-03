روایتی ادبی از شهید حسین فهمیده در برنامه «کتاب فرهنگ» ، برنامه دهه اول روایت فاطمی و برنامه‌ «رهنمون» از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تصویر شهید حسین فهمیده در آینه‌ کتاب‌های کودک و نوجوان در «کتاب فرهنگ» دوشنبه ۱۲ آبان بازخوانی می‌شود.

رادیو فرهنگ در دوشنبه‌های کودک و نوجوان کتاب فرهنگ، در دوازدهم آبان‌ماه با برنامه‌ای از جنس آگاهی و اندیشه ، به سراغ بازتاب مفهوم قهرمان نوجوان در کتاب‌های ادبی رفته است؛ برنامه‌ای که با محوریت تحلیل شخصیت شهید حسین فهمیده در آثار داستانی و مستند، به تبیین سازوکار قهرمان‌سازی در ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد.

فاطمه حقیقت ناصری به‌عنوان گوینده، با طرح پرسشی بنیادین درباره‌ معنای قهرمان در ذهن نسل امروز، مخاطب را به دنیای کتاب‌های نوجوان می‌برد.

سپس رامین حسین‌نژاد در گفت‌وگویی تحلیلی ، جنبه‌های شخصیت‌شناختی شهید فهمیده را در نسبت با ادبیات معاصر بررسی می‌کند و از تأثیر الگو‌های فداکاری تا کارکرد‌های تربیتی روایت در نظام آموزشی و رسانه‌ای امروز در حوزه نشر می‌گوید.

آخرین رویداد‌های حوزه کودک‌و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی؛ گزارشی از تازه‌ترین آثار، جشنواره‌ها و کتاب‌های برگزیده، همراه با حضور یک مهمان نوجوان در استودیو و بخوان و خلاق باش با اجرای گروهی از نوجوانان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

در ادامه، روژان مرادی نوجوان ۱۳ساله و کتابخوان فعال – به‌عنوان مهمان حضوری از تجربه‌ خواندن داستان‌های مربوط به شهید فهمیده سخن می‌گوید و از شهر فرخ در استان چهارمحال و بختیاری، ستایش صالح نیز به‌عنوان مهمان تلفنی در گفت‌و‌گو با عوامل برنامه مشارکت می‌کند.

در این برنامه مخاطبان برنامه از طریق طرح پرسش‌های تعاملی، به گفت‌و‌گو درباره‌ این پرسش کلیدی فراخوانده می‌شوند که قهرمان در ذهن نسل امروز چه چهره‌ای دارد؟ و برنامه با جمع‌بندی تحلیلی کارشناس و تأکید بر پیوند ادبیات با تربیت فرهنگی به پایان می‌رسد.

کتاب فرهنگ» دوشنبه‌ها باموضوع بررسی کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان به تهیه کنندگی یلدا احتشامی ساعت ۲۰ به طور زنده از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

روایت فاطمی ؛ دهه اول با صدایی از مهر و آگاهی

رادیو فرهنگ در دهه آغازین از ایام فاطمیه ، از دوازدهم ابان به روایت زندگی و کرامت حضرت زهرا (س) می‌پردازد؛ دهه‌ای که در آن، هر روز نگاهی تازه به سیره و سبک زندگی فاطمی می‌شود.

دوشنبه و سه شنبه دوازدهم و سیزدهم آبان، برنامه‌ «صبح به وقت فرهنگ» از ساعت ۶ و نیم صبح، با تهیه‌کنندگی سید هادی موسوی‌نژاد و مریم مقدسی، به تبیین ارزش‌های اخلاقی و انسانی بانوی اسلام می‌پردازد؛ در هر روز یکی از ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا (س) بازخوانی‌ می‌شود تا شنونده با طراوت سحر، به تأمل در معنا و مهر بنشیند.

همچنین از شنبه دهم آبان تا پنجشنبه پانزدهم آبان، «سرزمین من» به که تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج حیدری، از ساعت ۱۳ روی آنتن‌ می‌رود با رویکردی تحلیلی و زنده، بحران هویت در دنیای امروز را در گستره‌ سبک زندگی فاطمی واکاوی کرد و شنونده را به پرسش از خویشتن و ارزش‌های زدوده‌شده در جامعه نو دعوت‌ می‌کند.

دوشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۲۲، ویژه‌برنامه‌ «پیداترین نشانی» با محوریت جایگاه زنان در سبک زندگی ایرانی اسلامی و سهم زنان در جامعه با نگاهی به زندگی حضرت زهرا (س) پخش‌ می‌شود؛ پخش سخنان حجج الاسلام مسعود عالی و محسن قرائتی پیرامون جایگاه حضرت زهرا (س) و گفت‌و‌گو با دکتر فاطمه علمدار مسئول گفتمان جهانی فاطمی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این مجموعه از برنامه‌های دهه اول فاطمیه، با هدف تبیین الگوی بانوان و زن معیار ایرانی- اسلامی و بازنمایی کرامت اجتماعی و خانوادگی حضرت طراحی شده است.

هم‌چنین درخطوط محتوایی آن، موضوع‌هایی،چون ارزش هویت مادری و همسری، پاسخ به چالش‌های نوین زنان در فضای مجازی، نمایش تناقض ادعا‌های آزادی زن در غرب، و انسجام ملی در رویداد‌های آیینی فاطمیه جایگاه پررنگی دارند.

برنامه‌ «رهنمون»

برنامه‌ «رهنمون» از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ، دوشنبه ۱۲ آبان به بررسی الگوریتم‌های نمایش محتوا در شبکه‌های اجتماعی اختصاص دارد و به دنبال پاسخ به این است که وقتی احساسات انسان‌ها به‌طور نامرئی توسط الگوریتم‌ها هدایت می‌شود، آزادی انتخاب و اصالت هیجانی ما چه جایگاهی دارد؟ آیا ما هنوز همان بازیگران آگاه صحنه زندگی هستیم یا به تدریج به مهره‌هایی در یک بازی داده‌محور تبدیل می‌شویم؟

در این برنامه لیلا وصالی، عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، به‌صورت تلفنی درباره‌ی «سواد انتخاب محتوا» و سازوکار اثرگذاری هوش مصنوعی در بازنمایی ترجیحات مخاطبان سخن می‌گوید.

همچنین محمودرضا کبیری‌یگانه، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، با حضور در استودیو به نقد پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی این سازوکار‌ها و می‌پردازد.

برنامه‌ «رهنمون» به تهیه‌کنندگی حسین رحمانی دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ صبح از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و نسخه‌ تصویری آن به‌صورت زنده از طریق پایگاه ایران‌صدا و وب‌سایت رادیو فرهنگ در دسترس شنوندگان قرار دارد.