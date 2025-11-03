پخش زنده
یادواره شهدای لالههای فاطمی محله سفلی در مهدیه بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره شهدای لالههای فاطمی محله سفلی با حضور خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مسئولان شهرستان و قشرهای مختلف مردم شهیدپرور در مهدیه بافق برگزار شد.
در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام برگزار شد، حاضران با ذکر مصیبت و مداحی، یاد و نام ۶۲ شهید والامقام محله سفلی را گرامی داشتند.
برنامه یادواره با اجرای گروه سرود عاشقان امام و روایتگری همراه بود که حال و هوایی معنوی و شورانگیز به مراسم بخشید.
محله سفلی بافق که از محلات قدیمی و مذهبی این شهرستان به شمار میرود، همواره در دوران دفاع مقدس و پس از آن، با تقدیم دهها شهید، جانباز و ایثارگر، نقش برجستهای در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی داشته است.