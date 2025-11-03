محموله قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان مُهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: این میزان کالای قاچاق در بازرسی از یک دستگاه خودرو ۴۰۵ و یک دستگاه خودرو وانت پراید در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ نصراله دهقان گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی مهر هنگام گشت زنی در جاده اصلی به یک دستگاه خودرو ۴۰۵ و یک دستگاه خودرو وانت پراید مشکوک شدند وآن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودروهای مذکور ۳۶۴ قوطی انواع روغن خوراکی، ۲۶۸ قوطی انواع نوشیدنی گازدار و۲۶۶ بسته انواع آبنبات ، شکلات و چای کقاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۳ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، بیان کرد:خودرو‌های مذکور ، توقیف و راننده‌ها روانه دادسرا شدند.