تعداد هفت سایت جدید TD_LTE همراه اول در سه شهر استان نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با توجه به گسترش انواع خدمات مبتنی بر وب مانند رسانههای اجتماعی، تلویزیونهای اینترنتی و بازیهای آنلاین و افزایش نیاز به اتصال اینترنت پرسرعت، هفت سایت TD_LTE در شهرستان بجنورد، مانه و سملقان راه اندازی شده و بدین ترتیب تعداد این نوع از سایتهای جدید در سطح استان به ۱۶ سایت رسید.
با اشاره به اینکه خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم نسل ۴.۵ ثابت (TD-LTE)، بعنوان جدیدترین نسل از اینترنت ثابت است، این سرویس یکی از بهترین انتخابها جهت تامین نیازمندیهای اینترنت منازل و موسسات و سازمانهایی میباشد که به هر دلیل فاقد خط تلفن ثابت میباشند.
راه اندازی سریع سرویس، پهنای باند بسیار بالا، پایداری بالای سرویس در آپلود و دانلود وامکان خرید بستههای متنوع و مقرون به صرفه از دیگر مزایای این سرویس میباشد.
گفتنی است، این سایتها شامل سایتهای کمربندی-جوادیه-شهرک ارتش-باقرخان و شهدای گمنام در بجنورد و سایت قاضی از توابع شهرستان سملقان و سایت مهر آشخانه از توابع شهرستان مانه میباشد یجهت نصب و راه اندازی تجهیزات سرویس فوق در سه نقطه از استان در مجموع بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال صرف و هزینه شده است.