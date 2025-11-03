پخش زنده
تیم فوتبال مس کرمان در مرحله سوم جام حذفی کشور، با برتری برابر شهرداری مریوان جواز حضور در مرحله بعدی جام حذفی را بهدست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دیدار مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور بین دو تیم شهرداری مریوان و مس کرمان،در ورزشگاه زاگرس مریوان برگزار شد وتیم فوتبال مس کرمان با بهرهگیری از ستارههای خود توانست در نیمه دوم با نتیجه یک بر صفر، نماینده استان کردستان را از دور رقابتها حذف کند.
مسیها موفق شدند با تک گل ابوالفضل نظری در دقایق پایانی مسابقه از سد حریف عبور کنند و جواز حضور در مرحله بعدی جام حذفی را بهدست آورند.