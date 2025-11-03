به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سرهنگ جهانبخش عطایی در یادواره شهدای دانش‌آموزی شهرستان پارس‌آباد که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دامش آموزی در مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزارشد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزی اظهار کرد: برگزاری یادواره یعنی شهدا به معنی تجدید پیمان با مقام معظم رهبری بوده و بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: هفته بسیج دانش آموزی و روز ۱۳ آبان بهترین هویت برای تقویت روحیه اسکتبار ستیزی و معرفت افزایی جوانان هست و این هفته بهترین درس شجاعت و معنویت برای دانش آموزان است.

عطایی تصریح کرد: آشنا سازی نسل جدید انقلاب به ویژه دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و مفاهیم معنوی و اخلاقی شهدای انقلاب می‌تواند گره گشای بسیاری از موانع و مشکلات و غلبه بر هجمه‌های فرهنگی باشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با تاکید بر جهانی شدن تفکر بسیجی، عنوان کرد: امروز تفکر بسیجی جهانی شده است و بسیج الگویی برای جهانیان و ملل مبارز جهان شده است.

وی بر جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: مردم ولایتمدار ایران هرگز از مقاومت دست بر نخواهند کشید و دشمن این را بداند که اسرائیل و حامیان او هرگز به اهداف نظامی خود در ایران اسلامی دست پیدا نخواهند کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از شهدا به عنوان قهرمانان واقعی عرصه‌ها و صحنه‌های گوناگون نام برد و گفت: تسلیحات نظامی و دفاعی ابزار لازم هستند، اما کافی نیستند و باید عزم و اراده آهنین داشته باشیم و برگزاری برنامه‌ها و یادواره‌های تجلیل و تکریم خانواده معظم شهدا موجب تقویت این امر، امنیت‌آفرینی و تقویت نظام می‌شود.

وی بر ضرورت مشارکت و حضور حداکثری دانش آموزان و اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد و یادآور شد: ملت فهیم ایران همواره با بصیرت مثال زدنی خود خط بطلانی بر نقشه‌ها و یاوه‌گویی‌های دشمنان کشیدند و با حضور پرشور در راهپیمایی۱۳ آبان که روز تاریخی ایران اسلامی است، باری دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت خواهند کرد.