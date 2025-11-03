کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز به ویژه در بعدازظهر و شب، افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی در بیشتر نقاط خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، الهام بازیار افزود: امروز تداوم ناپایداری دریایی در مناطق دریایی استان مورد انتظار است و فردا و چهارشنبه وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی، خیزش گرد و خاک وکاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی از تردد در این مناطق دریایی خودداری کنند.

بازیار خاطرنشان کرد: از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان، بوشهر، کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و فراساحل این مناطق خودداری شود.

او افزود: از اواخر وقت امروز تا پایان چهارشنبه ۱۴ آبان، با نفوذ و تاثیر سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور و مناطق شرقی و مرکزی استان محدوده شهرستان‌های بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس و قشم دریای عمان و تنگه هرمز، وزش باد‌های نسبتاً شدیدشمال شرقی سبب خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و مواج شدن دریا خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود از تردد‌های غیر ضرور خودداری شود و کودکان، سالخوردگان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز خودداری کنند و در محیط آزاد از ماسک استفاده شود.

بازیار افزود: تمهیدات لازم برای تردد شناور‌ها به ویژه در دریای عمان وبنادر شرقی ومرکزی استان انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت به ویژه فردا افزایش دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا مورد انتظار است و پایان هفته، کاهش دمای کمینه بخصوص در مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.