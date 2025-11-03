پخش زنده
پوستر بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تصویرگری هاله قربانی و با الهام از شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هاله قربانی، تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان، طراحی پوستر این دوره از جشنواره را بر اساس شعار آن انجام داده و تلاش کرده است جهانی پر از رویاهای کودکانه را به تصویر بکشد. او در اینباره گفت: «سعی کردم با توجه به شعار این دوره از جشنواره یعنی "جهان، با قصه کودکان را ببین"، پوستر آن را طراحی کنم و به نوعی جهان و بچههای مختلف و رویاپردازیهای آنها را هم مدنظر قرار دهم.»
قربانی با اشاره به نقش شب در زندگی کودکان، افزود: «بچهها در طول روز مشغول بازی، درس و مدرسه هستند، اما در شب رویاپردازی میکنند، کتاب میخوانند و یا برایشان قصه میگویند. برای همین در طراحی پوستر از شب الهام گرفتم.»
او همچنین به استفاده از عناصر شهری اصفهان در طراحی پوستر اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه جشنواره قصهگویی امسال در اصفهان برگزار میشود، از بناهای مهم اصفهان مانند پلخواجو و عالیقاپو در پوستر استفاده کردم.»
در این پوستر، سه داستان معروف «شازده کوچولو»، «قالیچه پرنده» و «لاکپشت پرنده» نیز مورد اشاره قرار گرفتهاند. قربانی در اینباره توضیح داد: «از قصههایی استفاده کردم که هم برای بچههای قدیم جذاب باشد و هم برای کودکان و نوجوانان امروز تازگی داشته باشد.»
کهکشان و بازی چوگان از دیگر عناصر بصری این پوستر هستند. قربانی گفت: «در پوستر، یک ستاره توسط چوگان جابجا میشود، زیرا در نظر داشتم هماهنگی با جهان قصه در نظر گرفته شود. کهکشان هم نماد وسعت رویاپردازی بچههاست.»
او طراحی این پوستر را حاصل یک هفته تلاش دانست و افزود: «خوشبختانه با کانون پرورش فکری به عنوان سفارشدهنده کار همنظر و هماهنگ بودم و کار خوب پیش رفت.»
قربانی که از سال ۱۳۹۲ به طور پیوسته در حوزه تصویرگری کتابهای کودک و نوجوان فعالیت دارد، تاکنون حدود ۴۵ عنوان کتاب را تصویرگری کرده و در کنار آن به آموزش نقاشی به کودکان نیز مشغول بوده است. او درباره علاقهاش به این حوزه گفت: «در زمانی که برای بچهها کار میکنم از لحاظ روحی تغذیه میشوم، ضمن اینکه یک یادآوری به بچگی خودم زده میشود و انرژی خاصی میگیرم.»
بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» در بهمنماه ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.